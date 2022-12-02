ЧС-2022

Ігровий день подарував кілька сенсацій. Бельгія не зуміла обіграти Хорватію й припинила виступи на чемпіонаті світу. Марокко здолало Канаду й вперше за 36 років пробилось у плей-офф.

Іспанія влетіла Японії з диво-асистом зірочки Де Дзербі, але від сорому врятувала лише драма Німеччини. Бундестім перемогла Коста-Рику, але вдруге поспіль вилетіла з ЧС.

Відтак визначились ще дві пари 1/8 фіналу на катарському Мундіалі. Остання четвірка щасливчиків стане відома сьогодні, 2 грудня.

Також напередодні відбулись одразу дві відставки. Мексика та Бельгія після вильотів з катарського Мундіалю залишились без тренерів.

В Ірані поліція застрелила уболівальника після вильоту збірної з ЧС-2022, його знав один із футболістів.

Україна

Зоря і Колос завершили рік бойовою нічиєю: півторагодинна пауза і вимкнення світла не завадили шедевру Болбата.

Шахтар хоче підсилити три позиції після продажу Мудрика: юна зірка УПЛ та експідопічний Йовічевіча на радарах.

Колишній гравець збірної України отримав підозру у несплаті податків на 18 мільйонів.