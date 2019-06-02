Головні новини футболу 1 червня: Ліверпуль – переможець Ліги чемпіонів, загинув відомий 35-річний гравець

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 червня.

Ліга чемпіонів

Ліверпуль здолав Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19. Мерсисайдці рано повели в рахунку – арбітр призначив найшвидший пенальті в історії Ліги чемпіонів, а Мохамед Салах забив третій найшвидший гол у фіналах турніру. Під завісу зустрічі перевагу команди Клоппа закріпив Дівок Оріджі, який став другим бельгійцем з голом у вирішальному матчі ЛЧ.

Фінал ледь не зірвала сексуальна блондинка з ефектними формами, яка вдерлася на поле під час гри. Тоттенхем – шостий поспіль дебютант-невдаха фіналів ЛЧ. Натомість Ліверпуль – третій клуб за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів. Юрген Клопп емоційно прокоментував успіх. Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від поразки у головному матчі життя.

Україна

За інформацією кількох джерел Динамо підписало контракт з ганським півзахисником Кадірі. А от майбутнє головного тренера киян залишається туманним – розмова Олександра Хацкевича та Ігоря Суркіса відбудеться не раніше наступного тижня.

Циганков, Миколенко та Мораєс – найкращі українські гравці Ліги Європи 2018/19. Кваліфікація до Євро-2020: національна збірна зібралась у повному складі. Бешикташ почав перемовини з Євгеном Коноплянкою. Інший Євген – Шахов – очікує на пропозицію з Італії, але може повернутись в Україну.

Світ

35-річний Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи. "Я втратив дар мови, почувши цю звістку", – футбольний світ оплакує екс-гравця Арсенала та Севільї.

ПСЖ нібито запропонував за Кріштіану Роналду 140 млн євро – португалець може стати найоплачуванішим гравцем світу.