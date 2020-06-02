toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 1 червня: резонанс навколо Класичного, Ярмоленка та ще одного українця сватають в інші клуби

07:00 2976 Читать на русском
Головні новини футболу 1 червня: резонанс навколо Класичного, Ярмоленка та ще одного українця сватають в інші клуби
Матч Шахтар – Динамо наробив галасу / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 червня.

Шахтар – Динамо

Українське класичне стало резонансним, зокрема, через суддівство. Епізод з незарахованим голом Динамо обговорювали і після матчу – до дискусії долучився відомий іспанський рефері.

"Футбол 24" дізнався думку експерта щодо Класичного, результат якого відкинув Динамо на 4 сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Також рівень команд оцінили навіть в Італії.

Марлос, який став героєм матчу, визнаний найкращим гравцем 24 туру Прем'єр-ліги. Луїш Каштру отримав звання найкращого тренера туру.

Трансфери

Фенербахче зацікавлений в оренді Андрія Ярмоленка. Щоправда, турки розуміють, що потягнути контракт українця буде складно через високу зарплату вінгера.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив Баварію та ще один німецький гранд.

Андрій Лунін повернеться в Реал одразу по завершенні сезону. Ов'єдо, за який українець виступає на правах оренди, змирився з втратою шансів зберегти голкіпера.

Одіон Ігало залишиться в Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" продовжили оренду нападника до кінця поточного року.

Ліонель Мессі не піде з Барселони безкоштовно. Відповідний пункт контракту втратив чинність, тому тепер аргентинець може покинути Камп Ноу лише по завершенні угоди або за гроші.

Інші головні події

Жах у відомому бразильському клубі – одразу 16 хворих на COVID-19.

Серія А повертається – став відомий офіційний календар заключної частини сезону.

blog_ava
Вольова перемога, новий шедевр від кіпера-асистента та гольовий парад у відеоогляді матчу Кельн – РБ Лейпциг
00:20
666
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мудрик зацікавив Баварію та ще один гранд Бундесліги
    Україна — 1 черв4902 Мудрик зацікавив Баварію та ще один гранд Бундесліги
16
год
:
0
хв
Україна
23:55
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук