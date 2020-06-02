Головні новини футболу 1 червня: резонанс навколо Класичного, Ярмоленка та ще одного українця сватають в інші клуби

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 червня.

Шахтар – Динамо

Українське класичне стало резонансним, зокрема, через суддівство. Епізод з незарахованим голом Динамо обговорювали і після матчу – до дискусії долучився відомий іспанський рефері.

"Футбол 24" дізнався думку експерта щодо Класичного, результат якого відкинув Динамо на 4 сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Також рівень команд оцінили навіть в Італії.

Марлос, який став героєм матчу, визнаний найкращим гравцем 24 туру Прем'єр-ліги. Луїш Каштру отримав звання найкращого тренера туру.

Трансфери

Фенербахче зацікавлений в оренді Андрія Ярмоленка. Щоправда, турки розуміють, що потягнути контракт українця буде складно через високу зарплату вінгера.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив Баварію та ще один німецький гранд.

Андрій Лунін повернеться в Реал одразу по завершенні сезону. Ов'єдо, за який українець виступає на правах оренди, змирився з втратою шансів зберегти голкіпера.

Одіон Ігало залишиться в Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" продовжили оренду нападника до кінця поточного року.

Ліонель Мессі не піде з Барселони безкоштовно. Відповідний пункт контракту втратив чинність, тому тепер аргентинець може покинути Камп Ноу лише по завершенні угоди або за гроші.

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