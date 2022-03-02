Війна в Україні

Футбольний світ продовжує реагувати на злочини Росії на території нашої держави. Тренер московського Локомотива подав у відставку, відкрито заявивши про напад Росії на Україну.

Андрій Воронін офіційно розірвав контракт із Динамо Москва: "Не можу не висловити свою громадянську позицію". Ще один український футболіст теж покинув Росію.

Олександр Ярославський пообіцяв відбудувати Харків після бомбардувань і вже виділив 25 млн гривень на потреби лікарень.

Коментатор каналів "Футбол" Андрій Столярчук вступив до лав тероборони, а президент Інгульця Олександр Поворознюк очолив охорону регіону від загарбників.

Нові санкції щодо Росії

Цивілізований світ і футбольні органи зокрема продовжують карати агресорів. Російський співвласник Евертона потрапив у санкційний список ЄС – його активи заморожені.

Adidas відмовився постачати форму для збірної Росії. Також окупантів виключили зі всіх змагань у пляжному футболі – путінську орду не хочуть бачити навіть на піску, на якому грають команди цивілізованого світу.

Асоціація європейських клубів виключила усіх російських членів.

Інші головні події

Олександр Зінченко вперше вивів Манчестер Сіті в статусі капітана команди на офіційний матч. "Містяни" без проблем вийшли у чвертьфінал Кубка Англії, а от Тоттенхем програв Мідлсбро і вилетів з турніру.

Мілан та Інтер не виявили сильнішого в першому півфіналі КУбка Італії.

На 85-му році життя помер екс-форвард Динамо, Шахтаря і Карпат Іван Диковець.