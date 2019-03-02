Головні новини футболу 1 березня: Смалійчук оголосив про відхід з Карпат після скандалу, сенсаційна поразка Борусії Д

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 1 березня.

Україна та наші за кордоном

Гучна відставка у Львові – Олег Смалійчук оголосив про відхід з посади віце-президента Карпат. Причиною стало відео, на якому один з керівників "левів" присутній у компанії фанатів, які вигукували образливі фрази на адресу ФК Львів.

Смалійчук, який став віце-президентом Карпат у листопаді 2017 року, вже вибачився за свою поведінку. До слова, львівський клуб наразі офіційно не підтвердив відставку Олега Петровича.

Голкіпер Максим Коваль, що на правах оренди з Динамо виступає за Аль-Фатех, встановив рекорд чемпіонату Саудівської Аравії.

Олександр Зінченко претендує на звання найкращого гравця Манчестер Сіті у лютому – українець лідирує у голосуванні. Також Олександр дав невелике інтерв'ю клубній прес-службі.

Трансфери

Карпати підписали ще одного новачка – до "левів" приєднався Ярослав Деда, останнім клубом якого був Карабах. Підсилився і Арсенал-Київ, підписавши Владислава Калітвінцева та ще кількох новачків.

А от Шахтар дозаявив на УПЛ хавбека Микиту Адаменка, який востаннє виходив на поле в офіційному матчі ще у 2016 році. ФК Львів додав у заявку молодого нігерійського форварда.

Хавбек Динамо Че Че може повернутись у Бразилію – перемовини між клубами тривають, а от сам гравець вже узгодив умови особистого контракту.

Світ

Борусія Д сенсаційно програла Аугсбургу в матчі 24 туру чемпіонату Німеччини. Таким чином Баварія може наздогнати команду Люсьєна Фавра вже за підсумками цього туру, якщо здолає Борусію з Менхенгладбаха. Для дортмундців ця втрата очок стала вже 4-ю у останніх 5-ти матчах.

Ліонель Мессі повертається у збірну Аргентини. Лідер Барселони отримав виклик на найближчі поєдинки, один з яких пройде у Мадриді. До слова, Реал та Барселона вже оголосили заявки на Ель Класіко, яке пройде у суботу ввечері.

Легенда Реала Рауль Гонсалес очолив молодіжну команду "вершкових" – попередній тренер був звільнений через критику гравців команди після поразки від Барселони.