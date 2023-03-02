Україна

Шахтар підписав Хусрава Тоірова – сенсаційна заміна Мудрику знайдена. Новачок гірників" виступав за Атирау та молодіжну збірну Таджикистану. А от Динамо отримало одразу два підсилення – кияни підписали легіонера та повернули скандального нападника. Водночас Динамо відпустило досвідченого Микиту Бурду в Зорю.

Динамо, Шахтар та Зоря не отримають нічого. УАФ оголосила розподіл коштів солідарності від УЄФА.

Хто тренуватиме збірну України U-21 на час роботи Ротаня в національній команді – наставник, який поєднує вже три посади, все пояснив.

Андрій Ярмоленко непокоїть перед матчем збірної України проти Англії. Ребров поки не розраховує на вінгера, який отримав травму.

Наші за кордоном

Арсенал розтрощив Евертон у матчі АПЛ. Олександр Зінченко віддав асист і зробив ще 2 голи, Миколенко був на висоті, але наварив.

Руслан Маліновський втратив шанс на трофей – українець дивом не забив, Марсель епічно вилетів з Кубка Франції у серії пенальті.

Роман Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка Кіпру – команда українців пройшла у півфінал.

Світ

Помер Жюст Фонтен – легендарний володар бомбардирського рекорду чемпіонатів світу. Йому було 89 років.

Михайло Мудрик може возз'єднатися з Де Дзербі в Челсі. На екс-тренера Шахтаря, який успішно працює в Брайтоні, претендує ще один гранд.

Кубок Англії: сенсаційні вильоти Тоттенхема і Саутгемптона, вольова перемога Манчестер Юнайтед.