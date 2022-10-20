УПЛ

СК Дніпро-1 вперше втратив очки у сезоні, розписавши сенсаційну нічию з Інгульцем. Мудрик розгромив Колос, оформивши дубль, а Шахтар наздогнав дніпрян на вершині УПЛ.

Рух переміг Ворсклу в матчі УПЛ тривалістю 3,5 години – команда Скрипника продовжує розчаровувати. Минай здобув другу перемогу в сезоні, мінімально перегравши Металіст 1925.

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо? Уболівальники зібрали 600 тисяч гривень на відновлення зруйнованого росіянами стадіону під час матчу Шахтар – Динамо.

Наші за кордоном

Реал у матчі з 3 скасованими голами здолав Ельче. Андрій Лунін став одним з найкращих, але конкурент вже повертається. Романа Яремчука назвали в Бельгії "п'ятим колесом", але він миттєво відповів на критику забитим голом.

Евертон програв у третьому матчі поспіль, а Віталій Миколенко опинився в пеклі. Зінченко знову не готується до матчу Арсенала – українець лише раз за всю кар'єру переживав подібні проблеми. Віктор Коваленко вибув на кілька місяців через травму.

Світ

Манчестер Юнайтед впевнено задушив Тоттенхем – виблискував сенсаційний герой "дияволів" з українським минулим. Хаві отримав ультиматум від босів Барселони – оригінальні кадрові рішення як відчайдушна спроба втриматись на посаді.