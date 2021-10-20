Головні новини футболу 19 жовтня: Реал розбив Шахтар, перший дубль Мессі за ПСЖ, невдачі Вернидуба і Мілана
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 19 жовтня.
Шахтар – Реал Мадрид
Команда Роберто Де Дзербі нічого не змогла протиставити іменитим гостям з Мадрида. Реал розгромив "гірників" на НСК Олімпійський з рахунком 5:0. Автогол в пасиві Сергія Кривцова, дубль оформив Вінісіус, а по разу відзначилися Родріго і Бензема – відео голів і огляд матчу.
Шахтар у трьох турах ЛЧ не забив жодного м'яча і з одним очком посідає останнє місце у квартеті D. Наступний матч підопічні Роберто Де Дзербі зіграють 3 листопада проти Реала в Мадриді.
А от Шахтар U-19 потішив, обігравши Реал у Києві з рахунком 3:2. "Гірники" з 6-ма очками посідають друге місце в групі Юнацької ліги УЄФА.
Ліга чемпіонів
В інших матчах вівторка Шериф зазнав першої поразки. Інтер на Джузеппе Меацца обіграв команду Юрія Вернидуба, але молдовський колектив залишився лідером групи.
Манчестер Сіті розгромив Брюгге. Едуард Соболь відіграв весь матч, а Олександр Зінченко на полі не з'явився. Спортінг розбив Бешикташ, Аякс зганьбив Борусію Дортмунд, дубль Мессі врятував ПСЖ, провал Мілана – всі результати.
Мірча Луческу провів прес-конференцію перед матчем з Барселоною, який буде зіграний у середу. Каталонці оголосили заявку на поєдинок Ліги чемпіонів – без трьох зірок, але з Агуеро.
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