Шахтар – Реал Мадрид

Команда Роберто Де Дзербі нічого не змогла протиставити іменитим гостям з Мадрида. Реал розгромив "гірників" на НСК Олімпійський з рахунком 5:0. Автогол в пасиві Сергія Кривцова, дубль оформив Вінісіус, а по разу відзначилися Родріго і Бензема – відео голів і огляд матчу.

Шахтар у трьох турах ЛЧ не забив жодного м'яча і з одним очком посідає останнє місце у квартеті D. Наступний матч підопічні Роберто Де Дзербі зіграють 3 листопада проти Реала в Мадриді.

А от Шахтар U-19 потішив, обігравши Реал у Києві з рахунком 3:2. "Гірники" з 6-ма очками посідають друге місце в групі Юнацької ліги УЄФА.

Ліга чемпіонів

В інших матчах вівторка Шериф зазнав першої поразки. Інтер на Джузеппе Меацца обіграв команду Юрія Вернидуба, але молдовський колектив залишився лідером групи.

Манчестер Сіті розгромив Брюгге. Едуард Соболь відіграв весь матч, а Олександр Зінченко на полі не з'явився. Спортінг розбив Бешикташ, Аякс зганьбив Борусію Дортмунд, дубль Мессі врятував ПСЖ, провал Мілана – всі результати.

Мірча Луческу провів прес-конференцію перед матчем з Барселоною, який буде зіграний у середу. Каталонці оголосили заявку на поєдинок Ліги чемпіонів – без трьох зірок, але з Агуеро.

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