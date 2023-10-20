Україна

Визначились дата і час проведення матчу Динамо – Шахтар. Українські гранди поборються за європейського тренера-чемпіона. Шахтар має проблеми з пошуками нового наставника, зірковий коуч збирається відмовити Шахтарю. Луческу вже підготували посаду – два клуби чекають, коли румун завершить роботу в Динамо.

Рішення УЄФА

УЄФА ухвалив офіційне рішення щодо матчу Зорі проти ізраїльтян в Лізі конференцій. УЄФА кабінетним рішенням ухвалив результат матчу Бельгія – Швеція, який перервала атака терористів. Сергій Палкін офіційно обраний до Комітету УЄФА.

Світ

Андрій Лунін став трансферною ціллю легендарного клубу, але Реал блокує січневий перехід. Тарас Степаненко навмисне пропустив матч проти Мальти.

Мессі з чемпіоном Європи у космосі, екс-зірка Шахтаря серед топів, "крихти" Кривцова – розкрито офіційні зарплати гравців МЛС.