Головні новини футболу 19 вересня: Шахтар невдало стартував у ЛЧ, Німеччина визначилась з новим тренером
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 вересня.
Шахтар у ЛЧ
Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з поразки від Порту. "Гірники" забили один гол зусиллями Келсі, але пропустили тричі. Ван Леувен прокоментував невдалий результат, а наставник Порту підтримав Україну.
Шахтар U-19 зазнав розгрому від Порту в Юнацькій лізі УЄФА – 16-річний вундеркінд зіпсував дебют Бєліка в єврокубках.
Україна та українці
"Немов Мессі за Гвардіоли": Циганков отримав астрономічний цінник, Довбик вразив – Іспанія шаленіє від українців Жирони. Буяльський міг стати одноклубником Мессі.
Трубін почув вердикт тренера Бенфіки на перший матч в групі Ліги чемпіонів. "Я чув про інтерес Ювентуса", – Судаков зізнався, чи буде зберігати вірність Шахтарю перед спокусою топ-ліг.
Європа
Нагельсманн очолить збірну Німеччини перед домашнім Євро-2024. ПСЖ доведеться виправдовуватися за трансфери.
Манчестер Сіті помучився з Црвеною Звездою в ЛЧ, ПСЖ спокійно переграв Борусію Д, а Барселона знищила Антверпен, знову забивши 5 голів.
Лаціо завдяки голу воротаря у доданий час врятувався з Атлетіко. Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів.