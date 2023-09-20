Шахтар у ЛЧ

Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з поразки від Порту. "Гірники" забили один гол зусиллями Келсі, але пропустили тричі. Ван Леувен прокоментував невдалий результат, а наставник Порту підтримав Україну.

Шахтар U-19 зазнав розгрому від Порту в Юнацькій лізі УЄФА – 16-річний вундеркінд зіпсував дебют Бєліка в єврокубках.

Україна та українці

"Немов Мессі за Гвардіоли": Циганков отримав астрономічний цінник, Довбик вразив – Іспанія шаленіє від українців Жирони. Буяльський міг стати одноклубником Мессі.

Трубін почув вердикт тренера Бенфіки на перший матч в групі Ліги чемпіонів. "Я чув про інтерес Ювентуса", – Судаков зізнався, чи буде зберігати вірність Шахтарю перед спокусою топ-ліг.

Європа

Нагельсманн очолить збірну Німеччини перед домашнім Євро-2024. ПСЖ доведеться виправдовуватися за трансфери.

Манчестер Сіті помучився з Црвеною Звездою в ЛЧ, ПСЖ спокійно переграв Борусію Д, а Барселона знищила Антверпен, знову забивши 5 голів.

Лаціо завдяки голу воротаря у доданий час врятувався з Атлетіко. Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів.