Національна збірна

Збірна України провела перше тренування у Глазго перед матчем з Шотландією. Едуард Соболь пояснив, чому зіграв за Брюгге попри травму, через яку не приїде до табору збірної України.

Олександр Петраков зачепив окупантів за живе – росіяни просять УЄФА дискваліфікувати наставника збірної України. Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?

Наші та Європа

Михайло Мудрик став ціллю Ньюкасла на зимове трансферне вікно. Ліверпуль включився у боротьбу за українця. Євген Макаренко забив дебютний гол за Фехервар і відсвяткував у стилі Роналду.

Світ

У Баварії оцінили можливість звільнення Юліана Нагельсманна, а Томас Тухель може очолити мюнхенський клуб. "Чорний" понеділок у чемпіонаті Італії: одразу 4 клуби звільнили тренерів.

Барселона могла підписати лідера Реала за смішні гроші. Мессі обійшов Роналду за кількістю голів, зігравши на 150 матчів менше.