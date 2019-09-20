Головні новини футболу 19 вересня: Динамо здолало Мальме в Лізі Європи, Олександрія програла, збірна України – в топ-25

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 вересня.

Різний старт Динамо та Олександрії в Лізі Європи

Динамо перемогло Мальме та перервало безвиграшну 6-матчеву серію. Єдиний гол наприкінці поєдинку забив Віталій Буяльський. Олексій Михайличенко здобув свою першу перемогу після повернення на посаду головного тренера "біло-синіх" в офіційному поєдинку.

Як зазначив сам тренер на післяматчевій прес-конференції, Динамо зазнало втрати – Мохаммед Кадірі отримав травму та може пропустити місяць.

Олександрія програла Вольфсбургу. Команда Володимира Шарана пропустила двічі ще в першому таймі. В другій половині гри українці скоротили відставання, проте тут же дозволили суперникові забити втретє – відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи

В інших матчах Базель знищив Краснодар, забивши 5 голів, а Севілья розгромила Карабах. Арсенал розбив Айнтрахт, Лаціо сенсаційно програв у Румунії.

Роман Яремчук допоміг Генту здолати Сент-Етьєн. Ференцварош Сергія Реброва здобув нічию в Барселоні, а Манчестер Юнайтед ледь дотиснув Астану, яку очолює Роман Григорчук. Рома з Паулу Фонсекою розгромила турецький Башакшехір.

Інші головні події

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб планує повернутися до тренерської роботи вже найближчим часом. Про це сам Юрій Миколайович розповів в інтерв'ю "Футбол 24".

Руслан Маліновський вразив італійські ЗМІ своїм дебютом в Лізі чемпіонів. Аталанта розгромно програла Динамо Загреб, але саме хавбек збірної України став найкращим гравцем своєї команди.

Україна втрималась у топ-25 рейтингу ФІФА. Перше місце продовжує посідати збірна Бельгії.

Відомий нападник Дімітар Бербатов оголосив про завершення кар'єри.