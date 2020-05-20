Головні новини футболу 19 травня: УЄФА підготував план догравання єврокубків, трагічна смерть юного українського гравця

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 травня.

Україна

Андрій Шевченко та ще дві легенди заступилися за УАФ у Верховній Раді України. Знамениті футболісти надіслали відкрите колективне звернення.

Львівський Рух визначився зі стадіоном на випадок виходу в УПЛ. На момент зупинки чемпіонату команда лідирувала в Першій лізі, а сезон можуть завершити достроково.

Трагедія у Дніпрі – в місті жорстоко зґвалтували та вбили 11-річного футболіста, на якого покладали великі сподівання. Підозрюваного у злочині вже затримали правоохоронці.

Як українець тренував команду мафіозі, а рефері посадили на 10 років – топ-матеріал від "Футбол 24".

Трансфери

Марвін Мартінс оголосив про відхід з Карпат. Захисник збірної Люксембургу провів у львівському клубі менше року.

Ерлінг Холанд залишиться в Борусії Дортмунд. Реал, який прагнув підписати 19-річного норвежця, відклав трансфер на наступний рік через обмежені фінансові ресурси.

Челсі продовжив контракт з головним ветераном клубу.

Ліонель Мессі переконував Лаутаро Мартінеса перейти в Барселону – аргентинець особисто телефонував своєму співвітчизнику.

Світ

УЄФА підготував новий план догравання єврокубків – важливі новини як для Шахтаря, так і для збірної України, яку теж стосуються зміни календаря. Очікується, що єврокубковий сезон поновиться у серпні.

Манчестер Сіті зберігає шанси зіграти в ЛЧ 2020/21 – стало відомо, коли CAS у Лозанні розгляне апеляцію чемпіонів Англії на дискваліфікацію з єврокубків.

Шість випадків коронавірусу в трьох клубах АПЛ – такими є результати масового тестування футболістів.

Бухарест прийме Євро-2020. Столиця Румунії офіційно заявила, що готова до прийому матчів у наступному році. Саме тут повинна була базуватися збірна України, яка зіграє на місцевій арені два матчі чемпіонату.