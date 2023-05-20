УПЛ

В рамках нашої першості відбулися 3 матчі, серед учасників яких були Шахтар та СК Дніпро-1. Головні претенденти на чемпіонство здобули перемоги, дотиснувши Верес і Колос відповідно. Успіх дніпрян математично затвердив той факт, що Динамо точно не зіграє в наступному розіграші ЛЧ. Востаннє таке траплялося за підсумками сезону 2013/14, коли під керівництвом Олега Блохіна столична команда стала лише четвертою.

Українці за кордоном

Нові джерела підтверджують домовленість Сергія Реброва з УАФ щодо роботи в збірній України. "Синьо-жовті" незабаром можуть мати більше представництво у топ-чемпіонатах, адже Миколу Матвієнка знову сватають у Брайтон. Андрій Лунін також хоче змінити клуб і нібито вже повідомив про це Реал.

Олександр Зінченко нікуди не йде, але й грати до кінця сезону не буде – Мікель Артета підтвердив проблему з литковим м'язом. Руслан Маліновський гарантував собі участь в наступному розіграші ЛЧ. Монако програв Ліону і більше не має шансів змістити Марсель з третьої сходинки, яка дає право на кваліфікацію ЛЧ.

Європа

ПСЖ надовго зберіг Маркіньйоса, офіційно підписавши з капітаном контракт до 2028 року. Бундесліга вже має першого новачка на наступний сезон. Ним став Дармштадт, за який свого часу грало чимало українців.