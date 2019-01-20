Головні новини футболу 19 січня: Селезньов і Соль дебютували, трансфер Ракицького в Зеніт на межі зриву

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 січня.

Україна

Донецький Шахтар та Зеніт не можуть домовитись щодо ціни Ярослава Ракицького. Стало відомо, що захисник хоче покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів.

У спарингу Динамо впевнено перемогло Бохум – Назарій Русин оформив дубль, а Фран Соль вперше вийшов у складі "біло-синіх". Тим часом екс-голкіпер Карпат Роман Підківка перебуває на перегляді у дублі київського клубу.

Окрім цього, Тамаш Кадар зізнався, що міг перейти в Зеніт цієї зими. Натомість Шахтар отримає 50% від суми, якщо Зоря продасть Пилипа Будківського.

Українці за кордоном

Півзахисник Євген Шахов голом допоміг ПАОКу перемогти Паніоніс. Українець забив свій перший гол у сезоні поміж ніг голкіперу.

Тим часом наставник Бешикташа Шенол Гюнеш заявив, що йому не потрібен Євген Коноплянка. Ще один екс-дніпрянин Євген Селезньов переможно дебютував за Малагу в матчі з Луго – Бланко Лещук відзначився асистом.

Іван Петряк забив за Ференцварош у товариському матчі, Харатін також взяв участь у поєдинку. А спортивний директор Леганеса пояснив, чому клуб звернув увагу на Василя Кравця.

Інші топ-події

У чемпіонаті Англії Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – відео голів та огляд лондонського дербі. Також Ліверпуль у гольовій перестрілці переміг Крістал Пелас, а Манчестер Юнайтед вдома здолав Брайтон.

В іспанській Ла Лізі Реал переміг Севілью у матчі за 3-тє місце – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку на Сантьяго Бернабеу. Натомість Валенсія здобула вольову перемогу над Сельтою на виїзді.

Зате в Італії Інтер та Сассуоло розписали суху нічию, а Рома здобула домашню перемогу над Торіно.