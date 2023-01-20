"Футбол 24" презентує топ-новини за 19 січня 2023 року. Можливо, останній двобій Кріштіану Роналду та Лео Мессі. Перші кроки Мудрика та Циганкова в Європі.

Україна

"Тоді зрозумів, що треба шукати новий клуб": Маліновський – про заяви Гасперіні та проблеми в Аталанті. Італійський тренер був чесним з гравцем збірної України, обравши молодших та швидкісніших виконавців.

Циганков провів перше тренування у Жироні. "Болюче" привітання стусанами від нових партнерів не стерло з обличчя посмішку. Циганков привіз у Жирону ще й нового "опорника". Собака Лакі засвітився на кумедному відео з презентації.

Мудрик знайшов першого товариша в Челсі. У жартівливій розмові з Лофтус-Чіком Михайло натякнув, що звільнився від Шахтаря. Мудрик шокував форварда збірної Англії та Ньюкасла Каллума Вілсона "За ті гроші, які за нього заплатили, він повинен бути чудовим гравцем".

Дружина Луніна натякнула на трансфер українця з Реала – іспанські ЗМІ розвинули тему, а сам наш голкіпер втратив місце в основі вже й на кубковий матч.

Світ

Роналду дебютував за Аль-Наср курйозним дублем. Мессі й Мбаппе елегантно відповіли – ПСЖ у меншості видав шоу на 9 голів. Парижани, як не намагалися допомагати гостинним господарям, забили на м'яч більше.

Баварія офіційно оголосила про підписання Зоммера, який прийшов на підміну Мануелю Нойєру.

УПЛ опустилась на 46 позицій в рейтингу національних чемпіонатів. Вище опинилися навіть Молдова, Грузія, Косово і Фарери, Росія – остання.

Польща визначилась з новим тренером збірної. На посаду раніше сватали Андрія Шевченка, а у фаворити вибився португалець Паулу Бенту.

Барселона безкоштовно поцупить у Гвардіоли лідера Ман Сіті. Іспанські ЗМІ оголосили про досягнення домовленості з Гюндоганом. Барселона офіційно підписала 18-річного вінгера – фантастична клаусула у 400 мільйонів.

Матчі в Європі

Брюгге втратив перемогу – в Яремчука поцупили гол та асист, жахливий фейл екс-голкіпера Ліверпуля продовжив фіаско нового тренера, який не виграв жодного з 3 стартових матчів, двічі в яких покладався на українського нападника.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Тоттенхемом, відігравшись після перерви з 0:2. Марез створив чотири голи.

Реал оформив диво-камбек у Кубку Іспанії та помстився Вільяреалу. Несподіваний герой оживив бліду команду Анчелотті.

Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, перегравши скромну африканську команду з рахунком 5:0.