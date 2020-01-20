Головні новини футболу 19 січня: Динамо провело першу гру року, тріумфи Ліверпуля і Барселони, сумні новини для Яремчука

Динамо зіграло перший матч у 2020 році / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 січня.

Україна

Динамо зіграло внічию з Легією у першому матчі на турецьких зборах. У складі киян голом відзначився Георгій Цітаішвілі, натомість лідер команди Віктор Циганков не потрапив навіть до заявки через пошкодження, яке вивело його зі строю на декілька днів. У той же час "біло-сині" не забувають про кадрову політику. Віце-президент Динамо Євген Красніков шукає нові клуби деяким гравцям.

Захисник Шахтаря Богдан Бутко змінить клуб. Тренерський штаб "гірників" не взяв досвідченого оборонця на перший збір у Туреччину, тому він перебуває у пошуках варіантів працевлаштування.

Топ-матчі дня

Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед та відірвався від Манчестер Сіті на 16 очок при наявності гри в запасі. Голкіпер "червоних" Аліссон віддав гольовий пас, а МЮ став останньою командою, яку Ліверпуль переміг у поточному чемпіонаті Англії. Саме "дияволи" залишалися єдиними, хто не програв мерсисайдцям в АПЛ 2019/20.

В Італії Ювентус здолав Парму завдяки дублю Роналду, а Рома не без проблем обіграла Дженоа. Втратив очки Інтер, який не зумів переграти скромний Лечче.

Барселона дотиснула Гранаду в дебютному поєдинку під керівництвом Кіке Сетьєна. Перемогу "синьо-гранатовим" приніс красивий гол Ліонеля Мессі, забитий під завісу гри.

Наші за кордоном

Роман Яремчук вибув на тривалий термін через травму. Нападник збірної України буде прооперований та пропустить 2-3 місяці.

Андрій Лунін зіграв другий матч за іспанський Ов'єдо. Голкіпер збірної України пропустив один м'яч, але розпочав гольову атаку у компенсований арбітром час.

Євген Селезньов забив ефектний гол у матчі Бурсаспора, який допоміг команді здобути важливі 3 очки у боротьбі за підвищення у класі.