Єврокубки

Зоря поплатилась за нереалізацію своїх моментів і зазнала болючої поразки від Рапіда у плей-офф Ліги Європи.

Інші поєдинки Ліги Європи були багатими на несподівані результати, де аутсайдери не поступались іменитим командам.

У Лізі конференцій завершився шалений ігровий день, різноманіття голів та матчі за участі українських футболістів не дали нудьгувати вболівальникам.

Україна

Натуралізований півзахисник Шахтаря Марлос оголосив про відхід із збірної України та назвав причини такого рішення.

Динамо продовжує торгуватись з італійським клубом через Владислава Супрягу, стала відома потенційна сума трансферу.

Футбол 24 підготував для вас ексклюзивне інтерв'ю з головним бомбардиром УПЛ Денисом Безбородьком, який відверто розповів про Шахтар, Рябоконя та Манчестер Юнайтед.

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