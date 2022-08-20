"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 серпня. Динамо підписує Кабаєва, Манчестер Юнайтед – Каземіро, а Маліновський усе ще не визначився, адже претендентів більш ніж вдосталь

Маліновський наближається до відходу з Аталанти, а дружина робить натяки фанатам АПЛ

Україна

Клуби-бунтарі збираються зривати телепул УПЛ. До Динамо, Зорі, СК Дніпро-1 та Руха приєднається ще одна команда, стверджує інсайдер. Інформацію підтверджують інші джерела. "Єдиного пулу не буде": Циганик розкрив транслятора матчів Динамо та інших клубів-бунтарів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Динамо вперше без очок, подвійне фіаско України з промінчиком надії і початок краху Росії, яка опинилася невиправдано високо через небачені раніше поблажки європейських футбольних чиновників.

Чорноморець оголосив про трансфер екс-форварда Динамо та Шахтаря – він забивав два голи Барселоні на Камп Ноу і брав Кубок УЄФА.

СК Дніпро-1 знайшов заміну Довбику. Результативний іноземець уже проявляв себе в Україні та може повернутися.

Динамо

Вернидуб назвав головних винуватців фіаско Динамо у матчі з Бенфікою: "Ви добре знаєте, про кого я говорю".

Вінгера Динамо орендував литовський клуб. Українське представництво зросло до 7 футболістів і двох тренерів.

Динамо – СК Дніпро-1: названо дату та місце проведення матчу 2-го туру УПЛ.

Динамо підписало першого літнього новачка. Українець Кабаєв має приїхати на проблемну позицію раніше, ніж очікували.

Маліновський

Найзаможніший клуб АПЛ також претендує на Маліновського. Український універсал погодився на трансфер у Тоттенхем, а дружина лише підігріває інтерес тонкими натяками у соцмережах, але це далеко не єдиний варіант працевлаштування Руслана.

А ось Марсель має мізерні шанси підписати Маліновського в рамках обміну з Ундером. Два фактори вказують на провалений трансфер.

Європейський трансферний ринок

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про трансфер Каземіро, який виграв з Реалом безліч трофеїв, зокрема в ЛЧ. Опорник збірної Бразилії отримає одну з найбільших зарплат у команді. Тен Хаг зробив нову заяву щодо Роналду в найближчому сезоні МЮ.

Барселона ризикує безкоштовно втратити новачка, за якого цього літа заплатила величезні гроші.

Новачок АПЛ продовжує божеволіти з підсиленням – 16 трансфер за рекордні гроші в історії клубу на позицію, куди розглядали Маліновського.

Челсі віддав 15 млн за гравця Інтера, який забивав Шахтарю, але не провів жодної секунди в головній команді.