Маліновський повертається в Італію, а Лунін кидає виклик зірковому новачку Мадрида. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 серпня 2023 року.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський офіційно став гравцем Дженоа. Італійський клуб наразі без українця уже встиг розгромно програти фіналісту Ліги конференцій на старті Серії А. Вартість трансферу хавбека збірної України в разі успішної оренди становитиме 10 мільйонів євро.

Реал переграв Альмерію на виїзді у вольовому стилі. Андрій Лунін пропустив на 3, видав 7 сейвів і став 2 найкращим, галактичний Беллінгем стає бомбардиром без конкуренції, камбек Вінісіуса. Це може бути один з останніх матчів українця перед тим, як орендоваий у Челсі Кепа займе місце основного воротаря "вершкових".

Ліверпуль у меншості переміг Борнмут у 2 турі АПЛ. Ілля Забарний знову провів хороший матч, але припустився гольової помилки.

Ліга чемпіонів: визначилися усі пари раунду плей-офф кваліфікації. Домагой Віда забив вирішальний гол у дуелі екс-динамівців проти Богдана Михайліченка.

Топ-чемпіонати

Манчестер Сіті мінімально обіграв Ньюкасл, розвинувши своє лідерство після двох турів АПЛ. Чемпіон світу затьмарив Холанда, Гвардіола не зробив жодної заміни і вирішив достроково вбивати час.

Тоттенхем переміг Манчестер Юнайтед у матчі з чотирма стійками та автоголом. Несподівано переконливий тріумф команди Постекоглу, яка вчиться грати без Харрі Кейна і тиждень тому не змогла переграти Брентфорд.

ПСЖ не допоміг навіть Мбаппе. Луїс Енріке і з другої спроби не зміг перемогти у чемпіонаті Франції. Ліон опустився на самісіньке дно, розгромно поступившись у рідних стінах.

Борусія Д на останніх хвилинах дотисла Кельн, Байєр перестріляв РБ Лейпциг, Штутгарт розтоптав Ордеця і Ко.

УПЛ

Колос та Рух підписали мирову лідерів Прем'єр-ліги. Команди з вершини таблиці обмінялись схожими голами, неоднозначне вилучення додало перцю останнім хвилинам.

Металіст 1925 здолав Минай. Це перша перемога харків'ян у сезоні.

Ворскла також здобула дебютну перемогу в УПЛ 2023/24, обігравши Верес. Відразу два голи прийшли після помилок, глядачі побачили вилучення за удар в стилі кунг-фу.