Головні новини футболу 19 серпня: Карпати вирвали нічию в Десни, Манчестер Юнайтед і Інтер сенсаційно зазнали невдач

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 19 серпня.

Завершився 5 тур УПЛ

Відбулися останні 3 матчі п'ятого туру української першості. Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі Мораіша. Дивіться відео голів і огляд результативного поєдинку. Новий головний тренер "левів" вважає, що його підопічні могли довести камбек навіть до перемоги. Ну а віце-президент Карпат готовий піти з клубу, якщо "зелено-білі" не потраплять в єврокубки.

Ворскла дотиснула Маріуполь завдяки автоголу і піднялась на 4 сходинки в турнірній таблиці. Окрасою матчу, як і всього туру, став розкішний гол Владислава Кулача в стилі Роналду та Бейла. Ще в одній грі Зоря між матчами Ліги Європи розписала нудну нічию з Олімпіком.

Слабкий вікенд українських легіонерів

Футболісти збірної України вчора залишилися в тіні у європейських чемпіонатах. Олександр Зінченко знову не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч АПЛ, а його партнери знищили Хаддерсфілд з рахунком 6:1.

Андрій Ярмоленко, який напередодні мав мало ігрового часу за Вест Хем, отримав підтримку вболівальників у соцмережах. "Якого біса Ярмоленко не в основі – він має вийти на Арсенал": фанати Вест Хема відреагували на гру українця в АПЛ.

Андрій Лунін пролетів повз заявку Реала на матч з Хетафе. Поганий знак, адже головний його конкурент Кіко Касілья готувався до гри. "Вершкові", до речі, без проблем впоралися з Хетафе.

Наші бельгійські легіонери вже привчили до своєї результативної гри, однак у цьому турі промовчали і вони. Маліновський, Яремчук і Пластун результативними діями не відзначилися, хоча їхні команди перемогли. А Євген Селезньов у Туреччині взагалі заробив вилучення за плювок.

Сенсації у топ-чемпіонатах

Головною несподіванкою європейського вікенду стала поразка Манчестер Юнайтед. "Дияволи" поступилися Брайтону, пропустивши ще в першому таймі 3 м'ячі. Дивіться відео голів і огляд матчу. У Франції сенсаційних поразок зазнали Бордо та Марсель.

В Італії також не обійшлося без несподіванок. Амбітний Інтер мінімально програв Сассуоло. Єдиний гол у зустрічі забив Доменіко Берарді. А от Рома уникла втрати очок, дотиснувши на останній хвилині Торіно завдяки класній комбінації Клюйверт-Джеко.