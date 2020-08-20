Головні новини футболу 19 серпня: Баварія вийшла у фінал ЛЧ, Барселона призначила нового тренера, успіх Реброва

Ліга чемпіонів

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Французи створили чимало нагод, але німці краще реалізували свої моменти – дивіться відео голів і огляд матчу. У фіналі Баварія 23 серпня побореться за трофей з ПСЖ.

Вже стартував новий сезон Ліги чемпіонів. У першому раунді кваліфікації Сергій Ребров впевнено обіграв шведів і потрапив на Селтік, а два українці вилетіли з турніру. Артем Мілевський в хаосі мстить за Динамо, збірну і шокує всіх.

Європа

Барселона офіційно призначила Рональда Кумана новим головним тренером. Нідерландець дав перший коментар у статусі тренера Барси та одразу окреслив свою думку стосовно майбутнього Мессі у клубі. Каталонці припинили перемовини щодо Неймара та Лаутаро.

Збірна Нідерландів назвала нового тренера – офіційна заява суперника збірної України. Реал визначився з планами на міжсезонні збори – Андрій Лунін може залишитись без спарингів. Василь Кравець не зможе продовжити виступи за Луго – викуп українця занадто дорогий для клубу.

Україна

Минай перед дебютом в УПЛ змінив клубну емблему та оформив трансфер Дениса Кожанова. Василь Сачко офіційно став головним тренером Волині. Клуб Першої ліги знявся з розіграшу чемпіонату України, а Карпати зберегли професіональний статус завдяки втручанню мера Львова.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком. Артем Кравець за крок від повернення в Київ. Соль відреагував на чутки про перехід із Динамо в нідерландський клуб. Шахтар зацікавлений у трансфері бразильця, за яким стежать два колишні клуби Каштру. Олександрія здійснила повноцінний трансфер Третьякова.