Україна

Ізраїльська преса залишилась враженою рівнем Шахтаря за мотивами матчу проти Маккабі Тель-Авів. Футбол 24 зібрав для вас найяскравіші вирізки місцевих ЗМІ.

Перемога донецького клубу покращила становище України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Зоря може залишитись без низки ключових гравців вже за кілька місяців, футболісти відмовляються продовжувати контракти.

Європа

ПСЖ запропонував продовжити співпрацю своїй зірці, за якою полюють головні європеські гранди.

Барселона та Атлетіко за спиною у Суареса оформили продаж форварда, шокуючі факти зірового трансферу.

Маліновський може звільнити Гаттузо, Гвардіола проекзаменує учня, Інтер та Мілан вирішать долю Скудетто – Футбол 24 підготував традиційний анонс найголовніших матчів вікенду.

Українці за кордоном

Роман Яремчук продовжує феєрити у чемпіонаті Бельгії, український форвард відзначився голом у третьому матчі поспіль.

Андрій Ярмоленко нещодавно отримував пропозиції з екзотичних чемпіонатів, несподівані інсайди з табору Вест Хема.