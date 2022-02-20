Топ-матчі дня

Тоттенхем сенсаційно обіграв Манчестер Сіті, перервавши 15-матчеву безпрограшну серію "містян" в АПЛ. Героєм став Харрі Кейн, який оформив дубль.

Осічкою лідера скористався Ліверпуль, який здолав Норвіч, хоч і пропустив першим. Аліссон віддав гольовий пас, Мане забив ударом через себе, а новачок відзначився дебютним голом. Під час цього матчу на трибунах вивісили прапор України.

Евертон програв Саутгемптону. Миколенко стає ближчим до швидкого бою із Зінченком в АПЛ, суперники України відверто лякають. Загалом, день для українців за кордоном вийшов вкрай невдалим. Зінченко, Миколенко, Ярмоленко і Супряга просиділи в запасі, а Зубков та Коноплянка не потрапили навіть у заявку.

Мілан несподівано втратив очки, Реал здобув чергову перемогу, а ПСЖ зганьбився, зазнавши другої поразки в сезоні. Неймар у піжонському стилі не забив пенальті.

Україна

Чорноморець оформив черговий трансфер. Лави одеситів поповнив гравець збірної Канади.

Шахтар і Динамо зіграли чергові спаринги в Туреччині. "Гірники" в останньому своєму поєдинку на зборах розійшлися миром із Ригою, а кияни не змогли обіграти Пахтакор, перервавши переможну серію. Попереду в команди Мірчі Луческу завершальний поєдинок, який запланований на понеділок.

Визначилося місце проведення фіналу Кубка України 2021/22. Київ прийме вирішальну гру вперше за 7 років.

Рустам Худжамов розпочав тренерську кар'єру.

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