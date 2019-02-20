Головні новини футболу 19 лютого: Ліверпуль не переграв Баварію, Барселона – Ліон, Шахтар представив Маркоса Антоніо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 лютого.

Ліга чемпіонів

На Туманному Альбіоні Ліверпуль та Баварія розійшлися миром на Енфілді – відеоогляд матчу.

Натомість Барселона не змогла дотиснути Ліон на виїзді – відеоогляд поєдинку.

Самі Хедіра має проблеми із серцем – хавбек Ювентуса пропустить матч проти Атлетіко.

Україна

Донецький Шахтар офіційно підписав контракт із Маркосом Антоніо. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін впевнений, що він досягне рівня Фреда.

Тим часом Львів оголосив про підписання трьох бразильців. А можливий трансфер Че Че у Сан-Паулу під загрозою зриву.

За інформацією Циганика, Ісмаїлі навряд чи гратиме за збірну України, а Мораєс готує документи на отримання громадянства.

Інші топ-події

Мауріціо Саррі звільнять, якщо Челсі не виграє Кубок англійської ліги. Сам тренер заявив, що відчуває тиск через результати, а не через фанатів Челсі.

Натомість Тотті, Аллегрі та Дзанетті увійдуть в Зал слави італійського футболу. А Грізманн та Канте увійшли в топ-30 найвпливовіших європейців віком до 30 років за версією Forbes.

Також Харрі Кейн повернувся до тренувань на два тижні раніше запланованого терміну. Крім того, Суперкубок Іспанії будуть розігрувати у форматі "фіналу чотирьох".