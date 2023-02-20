Наші за кордоном

Руслан Маліновський дав поштовх до камбеку – після виходу українця Марсель вистраждав перемогу над Тулузою. Орест Лебеденко забив свій перший гол в Іспанії, принісши Депортіво успіх.

Сегрій Кривцов з нічиєї дебютував за Інтер Маямі. Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем у матчі Ла Ліги. Віктор Коваленко відновився після травми.

Україна

Динамо розписало нічию з Адана Демірспором, а трансляція матчу тривала лише тайм. Кияни відмовилися від потужного форварда – спочатку відлякала захмарна ціна, потім різкий регрес гравця.

Форвард Динамо після продовження контракту повернувся у Зорю. Ворскла оголосила про підписання легіонера.

Європа

ПСЖ вирвав неймовірну перемогу у Фонсеки в компенсований час – шедевр Мессі, дубль Мбаппе і травма Неймара. Борусія Д розгромила Герту і наздогнала Баварію та Уніон – на вершині Бундесліги тривладдя.

МЮ розгромив Лестер – дива від Тете, Рашфорд присоромив Челсі, асист екс-зірки Шахтаря, Бруну приймає виклик Едегора. Тоттенхем викинув Ньюкасл із зони ЛЧ – перемогу в дербі принесли несподівані і класичні герої, повтор чудасії VAR.