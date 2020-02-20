Головні новини футболу 19 лютого: Аталанта знищила Валенсію, Тоттенхем програв РБ Лейпциг, Шахтар готовий до Бенфіки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 лютого.
Шахтар – Бенфіка
Лісабонська Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи проти Шахтаря. Молоді Сікан та Бондаренко у складі делегації Шахтаря на матчі проти Бенфіки і Десни.
Керманич донеччан Луїш Каштру поспілкувався із пресою напередодні матчу проти лісабонців. Тим часом Микола Матвієнко неоднозначно оцінив готовність Шахтаря до матчу з Бенфікою.
Ліга чемпіонів
Бергамська Аталанта розгромила Валенсію в 1/8 Ліги чемпіонів, а Маліновський міг забивати та асистувати – відео голів та огляд поєдинку плей-офф.
Тим часом Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал турніру – відео забитого м'яча та огляд матчу.
Натомість Юліан Нагельсманн встановив рекорд у плей-офф Ліги чемпіонів. А Жозе Моурінью не може перемогти у плей-офф ЛЧ більше п'яти років.
Інші топ-події
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