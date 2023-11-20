Україна – Італія

Україна сьогодні зіграє вирішальний матч кваліфікації на Євро-2024 проти Італії. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Збірна України провела офіційне тренування перед Італією.

Сергій Ребров на пресконференції говорив про скандальні слова Чеферіна, інтерес Зеленського та мотивацію. Лучано Спаллетті фонтанує впевненістю та відзначив сильну сторону нашої команди.

Євро-2024

У кваліфікації на чемпіонат Європи відбулися чергові матчі. Сербія вийшла на турнір, а Україна офіційно отримала запасний шлях на Євро-2024.

Іспанія переграла Грузію, Норвегія врятувала яскраву нічию з Шотландією, Ісландія готується вболівати за Україну, а Португалія завершила рекордний похід.

Лукаку оформив покер за тайм, знищивши Азербайджан, Форсберг створив красу за Швецію, а Гаві зазнав жахливої травми і ризикує пропустити Євро-2024.

Україна

Динамо провело таємний спаринг – відомий результат проти скромного суперника. Лівий берег у гонитві за Інгульцем обійшов Вікторію, Головко і Ко опустились на останню сходинку Першої ліги.

УАФ відсторонила головного тренера клубу УПЛ за нецензурні висловлювання на адресу судді. Ворскла готує революційну реформу в чемпіонаті України.

Трубін отримує одну з найвищих зарплат у Бенфіці та має клаусулу 100 млн – скільки заробляє голкіпер збірної України.