Головні новини футболу 19 листопада: Україна дізналася першого суперника на Євро-2020, шокуюча відставка в АПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 листопада.

Євро-2020

Завершився відбір на чемпіонат Європи. Визначилися 20 учасників фінальної стадії – останнім путівку здобув Уельс. Кендзьора обіграв Вербіча, а Дубра став найкращим в проривному для Латвії матчі.

Німеччина розгромила Північну Ірландію – шість голів Бундестім, Гнабрі оформив хет-трик. Внаслідок цього результату збірна України дізналася першого суперника на Євро-2020 – на турнірі "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами.

Яким був відбір Євро-2020 для збірної України – рекорд, перевтілення, сльози та скандал, який міг все зіпсувати.

Європа

В АПЛ відбулася несподівана відставка. Маурісіо Почеттіно покинув Тоттенхем. Нового тренера "шпори" призначать вже сьогодні – головним претендентом називають Жозе Моурінью. Ярмоленко також може отримати нового наставника – Вест Хем націлився на Рафаеля Бенітеса.

Іспанія пережила ніч терору: велика зрада та шокуюча зміна тренера перед Євро-2020 як результат "російського синдрому". Антуан Грізманн готовий покинути Барселону і може посприяти поверненню Неймара в Каталонію. Леонардо Бонуччі продовжив контракт із Ювентусом.

Україна

Віктора Циганкова запропонували європейському клубу. УПЛ затвердила нову дату матчу Динамо – Зоря. Карпати можуть отримати трансферний бан на три роки. Марлос повернувся до загальної групи Шахтаря.

Україна U-19 перемогла шведських одноліток і вийшла в наступний етап кваліфікації до Євро-2020. Топ-клас чемпіона світу, яскраві зірочки Шахтаря і Динамо, бійка, червона драма лідера. Україна U-17 розписала мирову з Португалією та вийшла до еліт-раунду Євро-2020 з першого місця. Україна U-21 вдев'ятьох розписала нічию з Азербайджаном завдяки голу Русина.