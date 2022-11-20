ЧС-2022

Вже сьогодні, 20 листопада, матчем Катар – Еквадор стартує чемпіонат світу. Господар турніру за добу до відкриття Мундіалю став фігурантом чергового скандалу – ФІФА отримала шокуючу інформацію щодо матчів.

Жахіття у збірній Франції триває. Карім Бензема отримав травму на тренуванні і пропустить чемпіонат світу.

Замість України люди з 4 дивізіону – найгірші гравці на ЧС-2022, хто б'є аномальну кількість пенальті та топ конфузів.

Мессі та Роналду шокували спільним фото перед ЧС-2022 – фанати вражені.

Україна

У суботу відбулися два поєдинки 14-го туру УПЛ. У битві лідерів СК Дніпро-1 обіграв Шахтар і відірвався від "гірників" на 8 очок, зіграши на матч більше. Михайло Мудрик відкрив рахунок, але підопічні Кучера забили двічі у відповідь і святкували перемогу – відео голів та огляд матчу.

В іншому поєдинку Колос не без скандалу програв Ворсклі, пропустивши вирішальний гол наприкінці гри.

Україна U-21 втратила перемогу над Ізраїлем у товариському матчі. Дебютний гол легіонера, швидке вилучення та пенальті.

Трансфери

Руслан Маліновський може більше не зіграти за Аталанту жодного офіційного матчу. Гасперіні більше не розраховує на хавбека збірної України.

Мілан зацікавився зіркою Шахтаря. "Россонері" вже запросили інформацію щодо вінгера "гірників".

"Великі клуби зацікавилися Мудриком, він – феномен": Шахтар розкрив нові плани щодо трансферу українця.

Олександр Зінченко змусив Ман Сіті накласти вето на трансфери в Арсенал – "містяни" вже шкодують про свою літню необачність.