Україна

Ігор Суркіс принципово перейшов на українську мову. "Сьогодні я не можу розмовляти російською, бо це мова наших ворогів", – президент Динамо пояснив свою позицію.

Шахтар поповнився новим коучем – відомий телеексперт увійшов до тренерського штабу "гірників".

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза розкритикував Йовічевіча за перехід у Шахтар. Дісталося і донецькому клубу.

"Шахтар зіграв з окупантами в Маріуполі": російський ЗМІ зганьбився дешевою пропагандою.

Трансфери

Баварія офіційно оголосила про трансфер Де Лігта з Ювентуса. Черговий топ-трансфер мюнхенського клубу. Але є і вагома втрата – Лєвандовскі офіційно став гравцем Барселони.

Олександр Зінченко покинув розташування Манчестер Сіті та попрощався з партнерами – трансфер в Арсенал має завершитись у найближчі години. Чемпіони Англії вже знайшли заміну українцю, який віддав "містянам" 6 років.

Шахтар близький до повернення Ракицького і гравця збірної України з Європи.

Світ

Стартував 2-й кваліфікаційний раунд ЛЧ. Гол етнічного українця, драма і міні-сенсація – всі результати вівторка.

Миколенко зірвав овації у матчі проти Арсенала – фанати обурилися жартом про українця, а конкурент Віталія провалився.

Манчестер Юнайтед знову виграв під керівництвом Еріка Тен Хага, забивши три ефектні голи.