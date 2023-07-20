Головні новини футболу 19 липня: Динамо переграло зіркового суперника, новачок у Шахтарі, УПЛ обрала транслятора
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 19 липня.
Україна
Клуби УПЛ визначилися з транслятором сезону 2023/24. Шахтар і Верес приєдналися до "коаліції" за УПЛ ТБ – тотальній єдності заважають Динамо, СК Дніпро-1 і Зоря.
Динамо обіграло Аль-Хіляль – кияни впоралися з європейськими зірками, Буяльський і Ярмоленко вирішують.
Кубок України повертається – відомі подробиці проведення турніру і дата жеребкування.
Шахтар передумав запрошувати "адвоката Росії" після жорсткої реакції суспільства.
Україна чекає на 30-мільйонне підсилення – Ребров невдоволений слабкою ланкою, червень усе показав.
Роман Яремчук настріляв 6 голів за тайм. Брюгге розірвав суперника з рахунком 22:0.
Трансфери
Шахтар оголосив про підписання бразильця зі сумнівною репутацією.
Барселона офіційно оформила трансфер партнера Циганкова. Вихованець "синьо-гранатових" повернувся в клуб через 12 років. Чергових новачків підписали Мілан та Інтер.
Олександр Усик підписав футбольний контракт із багатеньким новачком УПЛ.
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УЄФА здивував реакцією на включення клубів із окупованого Криму в чемпіонат Росії.
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