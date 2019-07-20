Головні новини футболу 19 липня: Алжир став тріумфатором КАН-2019, УПЛ офіційно змінила формат чемпіонату України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 липня.

Україна

Шахтар опублікував заявку на сезон 2019/20 – Сікан та Бланко Лещук у списку, Кайоде відсутній.

Вацко покинув ТК Футбол 1/2.

Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантів.

УЄФА заборонив Олександрії проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні Ніка – відома причина.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону.

Світ

Алжир став тріумфатором КАН-2019, здобувши мінімальну перемогу над Сенегалом у фіналі.

Зінченко з двома зірками Манчестер Сіті знялись у крутому проморолику на хмарочосі в Китаї.

Ювентус офіційно представив Де Лігта – новачок обрав ігровий номер.

Вальдес офіційно повернувся в Барселону.

Легендарний форвард Вердера Клаудіо Пісарро оголосив про завершення кар'єри після сезону 2019/20.

Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблема.

Трансфери

Українець Семен Альтман став виконувачем обов'язків наставника збірної Молдови.

Екс-карпатівець Андрій Ткачук залишився без клубу.

Атлетіко звернувся у Ла Лігу щодо стягнення з Барселони ще 80 мільйонів євро за Грізманна.

Аякс офіційно знайшов заміну Де Лігту – захисник у 21 рік вже зіграв 28 матчів за збірну.