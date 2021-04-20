Європейська Суперліга

Створення нового турніру, яке ініціювали 12 клубів Європи, обурило ФІФА та УЄФА. Перша виступила з офіційною заявою, в якій не схвалила таке рішення та закликала сторони до діалогу і пошуку компромісу. УЄФА налаштований більш рішуче – футболісти команд-учасниць Суперліги можуть бути дискваліфіковані на матчі національних збірних (зокрема, на ЧС і ЧЄ). Відповідно, під санкції можуть потрапити Андрій Лунін з Олександром Зінченком, адже Реал і Ман Сіті гратимуть в Суперлізі.

В Італії вимагають дискваліфікувати Ювентус, Інтер і Мілан з Серії А. УЄФА пішов ще далі – Реал, Ман Сіті та Челсі можуть бути виключені з ЛЧ. Александер Чеферін обіцяє проблеми учасникам Суперліги – головні тези очільника УЄФА, який налаштований дуже серйозно. Як і фанати низки клубів, які вже організували акції протесту.

Україна

Роман Яремчук не перейде в Спортінг – португальський клуб відмовився від ідеї підписання форварда Гента і збірної України. Водночас Руслана Маліновського знову сватають у Бельгію.

Мірча Луческу анонсував прощання з легіонером Динамо, який не виправдав сподівань.

Євген Селезньов може перейти в клуб Першої ліги. Влітку в досвідченого форварда завершується контракт з Колосом, який виключив футболіста із заявки на УПЛ.

Тайсон пообіцяв повернутися в чемпіонат України. Бразилець лише кілька днів тому покинув Шахтар.

Руслан Маліновський отримав визнання в Італії після переможного гола Ювентусу.

Інші головні події

Жозе Моурінью звільнений з Тоттенхема. Португалець працював головним тренером "шпор" півтора року. Лондонці оперативно призначили нового наставника, який керуватиме командою до кінця сезону.

УЄФА офіційно затвердив новий формат Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Щоправда, зміни набудуть чинності дещо пізніше. А от рішення щодо Євро-2020 відклали – у трьох міст виникли проблеми.

Ліверпуль втратив очки з Лідсом і не зумів повернутися в топ-4 АПЛ.

"Футбол 24" традиційно підготував огляд європейського вікенду.