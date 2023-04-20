Ліга чемпіонів

Визначилися півфінальні пари ЛЧ 2022/23. Манчестер Сіті вибив Баварію – 1:1 у Мюнхені повністю влаштували команду Хосепа Гвардіоли після домашніх 3:0 тиждень тому. "Містяни" втретє поспіль вийшли у півфінал, а Баварія вже третій сезон не може подолати стадію 1/4.

Інтер на останніх секундах втратив перемогу над Бенфікою, але пройшов далі завдяки виїзному успіху та зіграє з Міланом у дуелі за фінал.

Елегантним дотиком обіграв двох, ідеально зупинив Віні, підкотився під Модріча – насичені 25 хвилин Мудрика проти Реала.

Україна

Перенесений поєдинок 10-го туру УПЛ нарешті зіграли. Інгулець переміг Рух у скандальному матчі без VAR – Кривушкін призначив суперечливий пенальті та вилучив Соломона.

Михайло Мудрик нарвався на скорочення зарплати – фанати Челсі зацінили нову позицію українця, стратегічна помилка босів.

Український футболіст отримав тривалу дискваліфікацію за договірні матчі. Рішення CAS фактично ставить хрест на кар'єрі.

Олександр Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом. Українець пропустив останній матч АПЛ, проте готовий знову допомогти команді у боротьбі за титул.

Ребров і Ярмоленко зберігають шанси на титул. Аль-Айн здолав одного з конкурентів і наблизився до лідера на відстань однієї перемоги.

Інші головні події

Манчестер Сіті готує Холанду новий контракт. Важливий пункт у попередній угоді скасовано через Гвардіолу.

Челсі обрав двох фаворитів на посаду нового тренера – екс-наставник Барселони випав зі списку.

Легенда іспанського футболу анонсував завершення кар'єри – незабаром йому виповниться 42.