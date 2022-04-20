Головні новини футболу 19 квітня: Ліверпуль принизив МЮ, Інтер розбив Мілан, збірна України може втратити Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 квітня.
Україна
Руслан Маліновський ризикує достроково завершити сезон. Погані новини для Аталанти й збірної України.
Збірна України отримала "пом'якшене" рішення щодо домашніх матчів Ліги націй.
Шахтар поступився Фенербахче у благодійному матчі – біда з реалізацією, юні дебютанти і згадка про героїню Маріуполя.
Подружжя Морозюків вдруге стало батьками – вагітність приховували до останнього.
Українець вчинив фурор на турнірі в Італії. Руслан Маліновський запросив земляка в Аталанту.
Працівник Металіста зазнав поранень під час обстрілів Харкова – кадри понівечених осель жахають.
Топ-матчі дня
Ліверпуль розбив Манчестер Юнайтед і став лідером АПЛ. Команда Клоппа після розгрому в першому колі з рахунком 5:0 знову розібралася з принциповим опонентом, але тепер забила на гол менше. 9:0 у двох матчах – тотальне приниження "червоних дияволів".
Інтер розгромив Мілан в дербі за фінал Кубка Італії – майстер-клас Лаутаро закріпив екс-одноклубник Маліновського.
Визначився перший фіналіст Кубка Німеччини 2021/22 – дебютний вихід у фінал в історії клубу.
Світ
Ветеран Барселони Жерар Піке зробив скандальний бізнес на Суперкубку Іспанії: змова з президентом федерації та жахливий розподіл коштів.
Майже 3 мільйони гривень за день – Манчестер Сіті пропонує Холанду найбільшу зарплату в АПЛ.