Україна

Руслан Маліновський ризикує достроково завершити сезон. Погані новини для Аталанти й збірної України.

Збірна України отримала "пом'якшене" рішення щодо домашніх матчів Ліги націй.

Шахтар поступився Фенербахче у благодійному матчі – біда з реалізацією, юні дебютанти і згадка про героїню Маріуполя.

Подружжя Морозюків вдруге стало батьками – вагітність приховували до останнього.

Українець вчинив фурор на турнірі в Італії. Руслан Маліновський запросив земляка в Аталанту.

Працівник Металіста зазнав поранень під час обстрілів Харкова – кадри понівечених осель жахають.

Топ-матчі дня

Ліверпуль розбив Манчестер Юнайтед і став лідером АПЛ. Команда Клоппа після розгрому в першому колі з рахунком 5:0 знову розібралася з принциповим опонентом, але тепер забила на гол менше. 9:0 у двох матчах – тотальне приниження "червоних дияволів".

Інтер розгромив Мілан в дербі за фінал Кубка Італії – майстер-клас Лаутаро закріпив екс-одноклубник Маліновського.

Визначився перший фіналіст Кубка Німеччини 2021/22 – дебютний вихід у фінал в історії клубу.

Світ

Ветеран Барселони Жерар Піке зробив скандальний бізнес на Суперкубку Іспанії: змова з президентом федерації та жахливий розподіл коштів.

Майже 3 мільйони гривень за день – Манчестер Сіті пропонує Холанду найбільшу зарплату в АПЛ.