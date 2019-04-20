Головні новини футболу 19 квітня: Де Пена красивим голом дебютував за Динамо, Маліновський тріумфував у Бельгії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 19 квітня.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський провів черговий хороший матч за Генк – його команда перемогла та зробила ще один крок до чемпіонства. Український хавбек відзначився ефектним асистом, взяв участь в інших гольових атаках і взагалі вів гру Генка попереду.

Олександр Зінченко може повернутися на поле вже сьогодні – Манчестер Сіті зустрічається з Тоттенхемом. Пеп Гвардіола оцінив фізичний стан Сашка після травми. Водночас Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 23-х років. Ми детально розібрали, які в українця шанси стати чемпіоном АПЛ.

Андрій Лунін може залишитись в Леганесі – клуб запропонував Реалу продовжити оренду голкіпера нашої збірної.

Україна

Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі з рахунком 5:0. Новачок киян Карлос Де Пена дебютував та забив красень-гол. Олександр Хацкевич оцінив перший матч уругвайця за Динамо. Сам герой російською мовою прокоментував свій дебют. Похвали також заслуговує молодий талант "біло-синіх" Георгій Цітаішвілі – в його активі розкішний гол.

Суми доживають останні дні. Вони подали апеляцію на позбавлення професіонального статусу за участь у договірних матчах, але виграти справу їм навряд чи вдасться. З'ясувалося, що ще один клуб, який претендує на вихід у Прем'єр-лігу, може втратити професіональний статус з тієї ж причини.

Поширилися чутки, що Юрій Вернидуб буде звільнений, якщо Зоря не вийде у єврокубки, однак фахівець різко прокоментував цю інформацію.

Європа

Ліонель Мессі – фаворит на "Золотий м'яч": неймовірна результативність, подолане прокляття ЛЧ і несподіваний джокер у рукаві. Аргентинець став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів і автором найкрасивішого гола чвертьфіналів турніру.

Клуби, які вилетіли з Ліги чемпіонів, тепер розв'язують внутрішні проблеми та планують підсилення складу. Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід. Зарплата гравців Манчестер Юнайтед знизиться, якщо "дияволи" не потраплять в ЛЧ на наступний сезон – Погба і Де Хеа вимагають покращених умов.

У Лізі Європи також визначився найкращий гравець тижня та символічна збірна других чвертьфінальних матчів.