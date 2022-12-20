Україна

Україну можуть виключити з ФІФА та УЄФА за спробу провести позачерговий з'їзд УАФ. Андрій Шевченко отримав суворе попередження від Чеферіна щодо посади в федерації. Паулу Фонсека озвучив бажання очолити збірну України.

Відлуння ЧС-2022

Франція кричить, що треба скасувати другий гол Мессі у фіналі ЧС-2022, а що кажуть правила. Воїн чи король? Мессі підняв кубок світу в унікальному плащі – подарунок з глибоким символізмом. Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24".

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