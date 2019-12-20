Головні новини футболу 19 грудня: Україна завершила рік в топ-25 рейтингу ФІФА, Зозуля прокоментував скандал в Іспанії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 грудня.

Україна

Збірна України опинилася у топ-25 рейтингу ФІФА за підсумками вдалого для себе 2019 року. Це другий показник серед наших суперників на Євро-2020.

Карпати попрощалися зі ще одним легіонером, а Динамо може підсилитися дебютантом збірної України.

Двоє українців увійшли до символічної збірної групи Ліги Європи.

Наші за кордоном

Роман Зозуля вперше прокоментував скандал за участю фанатів Райо Вальєкано, які обізвали його нацистом. Резонансні фото, політичні погляди, підтримка Президента України та волонтерська діяльність на Донбасі – екс-форвард Дніпра розповів про все.

Зінченко очолив крутий рейтинг гравців АПЛ – як українець повернувся в основу Манчестер Сіті, а Хосеп Гвардіола обдурив усіх.

Андрій Лунін провів добротний матч за Вальядолід в Кубку Іспанії. Голкіпер збірної України отримав схвальні відгуки за свій дебют.

Світ

Ліверпуль підписав першого зимового новачка. Форвард Зальцбурга Такумі Мінаміно стане гравцем "червоних з 1 січня 2020 року.

Роберт Лєвандовскі встановив рекорд у кар'єрі – форварда Баварії не перевершить навіть Ліонель Мессі.

Мікель Артета попрощався з гравцями Манчестер Сіті. Вже у п'ятницю він може очолити Арсенал.