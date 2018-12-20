Головні новини футболу 19 грудня: Сульшер очолив МЮ, Циганков став найкращим в УПЛ і привабив закордонні клуби

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 грудня.

Українці за кордоном

Євген Коноплянка знову не потрапив у стартовий склад Шальке на матч Бундесліги. Вийшовши на заміну, він змарнував фантастичний шанс вирвати для "кнаппен" нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальники. Шальке програв, а в інших матчах Баварія обіграла РБ Лейпциг, суперник Шахтаря Айнтрахт розписав результативну нічию з Майнцем.

Олександр Зінченко напередодні реалізованим пенальті вивів Манчестер Сіті у півфінал Кубка Ліги – відео вирішального удару українця. Англійські ЗМІ двояко його оцінили – все найцікавіше про чергову гру за Сіті. Зінченко може продовжити кар'єру в Фенербахче, турки все ще цікавляться українцем.

У Кубку Туреччини Артем Кравець оформив дубль за Кайсеріспор, а Олександр Кучер у тій грі віддав розкішний асист. Інший турецький легіонер Євген Селезньов може перейти в Малагу, де вже виступає форвард Шахтаря.

Топ-клуби

Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренером. Норвежець прокоментував цю ситуацію. Ми розповіли, чого чекати від наставника, який виступав проти теперішніх власників МЮ, досяг успіху з резервом "дияволів", але провалився в АПЛ. Водночас манкуніанці продовжують пошук постійного тренера, який прийде влітку 2019-го. Головні претенденти: Маурісіо Почеттіно та Зінедін Зідан.

Мадридський Реал переміг Касіму та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу. Гарет Бейл відзначився хет-триком і став третім гравцем, який забивав на трьох КЧС.

Тоттенхем впевнено переміг Арсенал та вийшов у півфінал Кубка ліги. У паралельному матчі Челсі дотиснув Борнмут зусиллями Едена Азара. У півфіналі "каноніри" та "шпори" зустрінуться в дербі, а Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Бертоном.

УПЛ

Віктор Циганков – найкращий гравець української Прем'єр-ліги в грудні. Зірка Динамо і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за Циганкова. Однак Динамо не хоче відпускати Віктора взимку.

Партизан не продасть киянам форварда, на якого вони претендують. Один з легіонерів "біло-синіх" не поїде з командою на збори.

Шаран назвав трансферні цілі Олександрії – команду очікує значне підсилення. Арсенал-Київ покинуть 9 гравців, але клуб хоче продовжити співпрацю з В'ячеславом Грозним.