Українці за кордоном

Михайло Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу. Це третій гол Мудрика у складі Челсі в сезоні 2023/24.

Артем Довбик переплюнув Циганкова і здивував Іспанію, Лунін потрапив у пастку, дивні оцінки Яремчука.

Руслан Маліновський спровокував переполох – в Італії обурені діями українця, який дивом уник першої червоної в Серії А.

Сергій Ребров дав пораду Циганкову і Довбику – тренер збірної України оцінив сенсаційний сезон Жирони.

Трансфери і призначення

Мудрик продовжує шалене падіння, Забарний найбільше додав, лише 1 українець без змін – Transfermarkt оновив ціни в АПЛ.

Друга відставка в АПЛ. Клуб, який вразив трансферним божевіллям, звільнив тренера – на вакантну посаду є три претенденти.

Динамо і Полісся зійшлися у битві за гравця збірної України – пропозиція Суркіса "вражає". Сам футболіст вже зробив вибір.

Віктор Скрипник отримав розкішні умови у Металісті 1925 – джерело озвучило зарплату тренера, який вже покинув Ворсклу.

Інші головні події

Манчестер Сіті вийшов у фінал Клубного ЧС-2023 – команда Гвардіоли влаштувала розгром з автоголом і генієм капітана.

Історичний гол Грізманна не врятував Атлетіко, Яремчук ледь не отримав червону, Севілья з новим коучем оформила розгром.

Баварія офіційно продовжила контракт із легендою клубу, який провів у Мюнхені всю кар'єру.

Барселона після трьох невдач поспіль остаточно визначилась з долею Хаві.

Тібо Куртуа пропустить Євро-2024 – кіпер Реала пояснив, чому не допоможе потенційному супернику України.