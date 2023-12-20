Головні новини футболу 19 грудня: Мудрик забив гол за Челсі, Ман Сіті вийшов у фінал Клубного ЧС, відставка в АПЛ
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за вівторок, 19 грудня.
Українці за кордоном
Михайло Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу. Це третій гол Мудрика у складі Челсі в сезоні 2023/24.
Артем Довбик переплюнув Циганкова і здивував Іспанію, Лунін потрапив у пастку, дивні оцінки Яремчука.
Руслан Маліновський спровокував переполох – в Італії обурені діями українця, який дивом уник першої червоної в Серії А.
Сергій Ребров дав пораду Циганкову і Довбику – тренер збірної України оцінив сенсаційний сезон Жирони.
Трансфери і призначення
Мудрик продовжує шалене падіння, Забарний найбільше додав, лише 1 українець без змін – Transfermarkt оновив ціни в АПЛ.
Друга відставка в АПЛ. Клуб, який вразив трансферним божевіллям, звільнив тренера – на вакантну посаду є три претенденти.
Динамо і Полісся зійшлися у битві за гравця збірної України – пропозиція Суркіса "вражає". Сам футболіст вже зробив вибір.
Віктор Скрипник отримав розкішні умови у Металісті 1925 – джерело озвучило зарплату тренера, який вже покинув Ворсклу.
Інші головні події
Манчестер Сіті вийшов у фінал Клубного ЧС-2023 – команда Гвардіоли влаштувала розгром з автоголом і генієм капітана.
Історичний гол Грізманна не врятував Атлетіко, Яремчук ледь не отримав червону, Севілья з новим коучем оформила розгром.
Баварія офіційно продовжила контракт із легендою клубу, який провів у Мюнхені всю кар'єру.
Барселона після трьох невдач поспіль остаточно визначилась з долею Хаві.
Тібо Куртуа пропустить Євро-2024 – кіпер Реала пояснив, чому не допоможе потенційному супернику України.