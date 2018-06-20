Головні новини футболу 19 червня: Японія і Сенегал дивують на ЧС-2018, Росія майже в 1/8 фіналу, Лунін на шляху в Реал

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 19 червня.

ЧС-2018

У вівторок завершився перший тур групового етапу Мундіалю та відразу розпочався другий. Ігровий день виявився безкомпромісним і приніс перемоги збірним Японії, Сенегалу та Росії.

Японія здобула історичну перемогу, встановивши кілька рекордів і сенсаційно осоромивши збірну Колумбії із зірковими Фалькао та Хамесом. Форвард японців Юя Осако став найкращим гравцем матчу, а вилучений колумбієць Санчес встановив сумний рекорд в історії ЧС.

Збірній Сенегалу вдалося мінімально здолати Польщу. Африканці забили два м'ячі після помилок "Кадри" в обороні – відео голів та огляд матчу. Найкращий гравець матчу Мбайє Ньянг назвав перемогу сенегальців абсолютно заслуженою.

Натомість збірна Росії провела вже другий матч на турнірі й знову здобула перемогу. Підопічні Черчесова на куражі здолали Єгипет в дебютному матчі на чемпіонаті світу-2018 для Мохамеда Салаха. Ця перемога де-факто виводить росіян до 1/8 фіналу Мундіалю.

Лунін близький до переходу в Реал

Українські ЗМІ повідомили, що воротар луганської Зорі Андрій Лунін у четвер підпише контракт з Реалом. Трансфер українця нібито обійдеться "вершковим" у 9 млн євро плюс бонуси, а сам кіпер поїде набувати досвіду в оренді.

Проте, пізніше іспанське видання Marca повідомило, що Лунін відправиться на збори з Реалом. Уже потім новопризначений тренер мадридців Хулен Лопетегі визначиться щодо майбутнього українця. Також змінилася інформація щодо відступних – "вершкові" відразу заплатять 8,5 млн євро за перехід, а ще 4 млн луганці можуть отримати бонусами.

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