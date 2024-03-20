Національні збірні

Збірна України прилетіла до Боснії на матч за Євро-2024. Сергій Ребров оцінив шанси Віктора Циганкова зіграти у важливому поєдинку. Матч плей-офф за Євро-2024 обслуговуватиме арбітр, який раніше вже судив ці команди.

Наша збірна зіграє з 4-разовими чемпіонами світу в потенційній підготовці до Євро-2024. Україна рветься на Євро: сини Шеви та іншої легенди Динамо ведуть за єдиною путівкою – шансу на помилку немає.

Грандіозний шанс Луніна

Тібо Куртуа завершив тренування Реала у сльозах, отримавши нову важку травму. У бельгійця попереду тривале відновлення, тому Андрій Лунін буде основним воротарем Реала до кінця сезону.

Потенційні трансфери наших

Артем Довбик потрапив до сфери інтересів гранда Бундесліги. Ювентус націлився на ще одного гравця збірної України. В СК Дніпро-1 підтвердили інтерес з МЛС до своїх гравців.

Капітан збірної України зацікавив Манчестер Сіті – скаути "містян" вже на повну переглядають легіонера. Захисник Руха може покинути УПЛ – лідера збірної України U-21 хочуть клуби Англії та Німеччини.