Шахтар і Динамо вилетіли з єврокубків / ФК Шахтар

Україна

Швейцарія – Україна: CAS оголосив остаточне рішення щодо скасованого матчу Ліги націй. "Синьо-жовтим" офіційно зараховано технічну поразку – відповідно, команда Андрія Шевченка покинула елітний дивізіон турніру. Також Спортивний арбітражний суд мотивував своє рішення, яке викликало обурення в таборі нашої національної команди.

У збірній України стало менше холостяків. Голкіпер "синьо-жовтих" і мадридського Реала Андрій Лунін одружився.

Відбулися поєдинки чергових турів Першої та Другої ліг чемпіонату України.

Єврокубки

УЄФА визначив чвертьфінальні пари у Лізі чемпіонів та визначив потенційні півфінальні дуелі – результати жеребкування. У Лізі Європи також визначилися чвертьфінальні протистояння – своїх суперників дізналися кривдники Динамо і Шахтаря.

Іспанська преса вщент знищила гравців Динамо, які не змогли нічого протиставити Вільяреалу в 1/8 фіналу ЛЄ.

Каштру все, Шахтар битий бумерангом, Миколенка суворо попередили – Україна втратила єврокубки і навіть більше.

Інші головні події

Олександр Хацкевич звільнений із посади головного тренера російського Ротора. Екс-тренер Динамо протримався на посаді трохи більше року.

"Футбол 24" підготував прев'ю топ-матчів вікенду.