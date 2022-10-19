УПЛ

Матч Динамо проти Металіста офіційно перенесено. Зоря за тайм розбила Чорноморець і перервала безвиграшну серію в чемпіонаті. Верес у вольовому стилі здолав Львів і вийшов на третє місце УПЛ.

Олександрія переграла Кривбас. Криворіжці досі не перемагають в УПЛ. Юрій Вернидуб заговорив про звільнення з клубу та знайшов винного у черговому провалі.

Україна

Молодіжна збірна України отримала суперників у груповому турнірі Євро-2023. "Синьо-жовті" зіграють з Румунією, Хорватією та Іспанією. Жеребкування також подарувало дуелі Англія-Німеччина та Франція-Італія.

Двоє фанатів Карпат загинули в бою за Україну. Прокуратура вручила підозру генеральному секретарю УАФ під час перетину кордону. УАФ відреагувала, заявивши, що документ містив явні ознаки фальсифікації.

Наші за кордоном

Андрій Лунін матиме ще один шанс у основі Реала. Українець зіграє в наступному матчі з Ельче. Але казка близька до завершення – Куртуа вже повноцінно тренується.

Луческу не взяв у Динамо форварда, який відмовився від збірної України й зірвав свій трансфер у Серію А.