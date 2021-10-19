Ліга чемпіонів

Шахтар – Реал: Роберто Де Дзербі поспілкувався із пресою перед матчем Ліги чемпіонів. "Гірники" втратили Матвієнка на матч із мадридцями через травму.

Керманич Реала Карло Анчелотті запевнив, що Лунін отримає ігровий час в Реалі, а також розповів про дружбу з Де Дзербі та натякнув на ротацію.

Барселона – Динамо: кияни оголосили склад на матч Ліги чемпіонів. Каталонці втратили трьох зірок на матч з Динамо та Ель Класіко.

Україна

Рівненський Верес втримав мінімальну перемогу над Чорноморцем у меншості – відео гола та огляд матчу з нереалізованим пенальті.

Київське Динамо може безкоштовно підписати Тотовицького – півзахисник виступав у Шахтарі Луческу. Президент киян Ігор Суркіс готовий надати Ярмоленку можливість повернутися в Динамо.

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"Це катастрофа!": Де Дзербі перед Реалом – про найбільшу проблему в Україні, фаворита на ЗМ і найкращого тренера світу. Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду.