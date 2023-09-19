Головні новини футболу 18 вересня: результативні дії Циганкова і Довбика в Іспанії, Динамо перемогло в УПЛ
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за понеділок, 18 вересня.
Україна
Завершився 7-й тур УПЛ. Динамо впевнено перемогло Ворсклу – новий капітан киян віддав асист, Луческу вгадав із заміною, судді знову начудили. Мірча Луческу після гри висловив претензії арбітру та деяким своїм гравцям, а також зізнався, що радіє трансферу Сергія Сидорчука в бельгійський Вестерло.
Рух отримав трансферний бан через легіонера, який не зіграв за команду жодного матчу.
Відбулися кілька матчів Другої ліги. Звягель без Максимова розтрощив Реал Фарму, Карпати-2 продовжили переможну серію.
Єврокубки
У вівторок, 19 вересня, Шахтар стартує в Лізі чемпіонів матчем проти Порту – прогноз на поєдинок 1 туру. "Гірники" прибули до Гамбурга, провівши в дорозі понад 8 годин, а Патрік ван Леувен дав прес-конференцію.
Дискваліфікація Росії з єврокубків та турнірів збірних – Чеферін озвучив термін дії відсторонення. Президент УЄФА запевнив, що просто так повертати агресорів у європейський футбол ніхто не буде.
Інші головні події
Віктор Циганков забив гол, який став для нього першим у сезоні. Артем Довбик віддав дебютний асист у складі Жирони. Результативні дії українців принесли Жироні перемогу і третє місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.
Михайло Мудрик бушує через Почеттіно й отримав несподіваних союзників – Челсі занурився в 90-ті, а такого від українця не чекали.
ПСЖ позбувся чемпіона світу – йому не вистачило двох матчів до ювілейної позначки.
Аль-Хіляль врятувався від фіаско з узбеками на 90+10-й хвилині – відео огидного вчинку Неймара у матчі Азійської ЛЧ.