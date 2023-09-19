Віктор Циганков і Артем Довбик у Жироні / Жирона

Україна

Завершився 7-й тур УПЛ. Динамо впевнено перемогло Ворсклу – новий капітан киян віддав асист, Луческу вгадав із заміною, судді знову начудили. Мірча Луческу після гри висловив претензії арбітру та деяким своїм гравцям, а також зізнався, що радіє трансферу Сергія Сидорчука в бельгійський Вестерло.

Рух отримав трансферний бан через легіонера, який не зіграв за команду жодного матчу.

Відбулися кілька матчів Другої ліги. Звягель без Максимова розтрощив Реал Фарму, Карпати-2 продовжили переможну серію.

Єврокубки

У вівторок, 19 вересня, Шахтар стартує в Лізі чемпіонів матчем проти Порту – прогноз на поєдинок 1 туру. "Гірники" прибули до Гамбурга, провівши в дорозі понад 8 годин, а Патрік ван Леувен дав прес-конференцію.

Дискваліфікація Росії з єврокубків та турнірів збірних – Чеферін озвучив термін дії відсторонення. Президент УЄФА запевнив, що просто так повертати агресорів у європейський футбол ніхто не буде.

Інші головні події

Віктор Циганков забив гол, який став для нього першим у сезоні. Артем Довбик віддав дебютний асист у складі Жирони. Результативні дії українців принесли Жироні перемогу і третє місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Михайло Мудрик бушує через Почеттіно й отримав несподіваних союзників – Челсі занурився в 90-ті, а такого від українця не чекали.

ПСЖ позбувся чемпіона світу – йому не вистачило двох матчів до ювілейної позначки.

Аль-Хіляль врятувався від фіаско з узбеками на 90+10-й хвилині – відео огидного вчинку Неймара у матчі Азійської ЛЧ.