Європа

Евертон здолав Вест Хем – Миколенко став гравцем матчу і долучився до унікального досягнення. А ще Віталій відзначився зворушливим вчинком перед грою. Арсенал розбив Брентфорд і повернув лідерство в АПЛ. ПСЖ продовжив переможну ходу у Франції в грі з Ліоном – Мессі та Неймар зробили результат.

Наполі здолав Мілан і змістив Маліновського з вершини Серії А. Руслан вийшов на кінцівку парадоксального матчу з Ромою, в якому Аталанта перемогла, хоча відіграла значно гірше. Ювентус у меншості поступився Монці. Інтер без шансів програв Удінезе, подарувавши ще одну сенсацію в Італії.

Україна

Матчі збірної України будуть транслюватись у вільному доступі – глядачі матимуть дві альтернативи. Карпати вирвали перемогу в Діназа і очолили групу А Першої ліги. Металіст офіційно оголосив про трансфер вихованця Шахтаря.

Роман Яремчук вперше програв з Брюгге, зазнавши провалу. Едуард Соболь вийшов на матч та влип у неприємну історію. Захисник мав пропустити матчі збірної України через травму – представник "синьо-жовтих" прокоментував ситуацію.

Інші новини

Екс-тренер збірної України стане асистентом Де Дзербі в АПЛ. Роберто офіційно тренуватиме Брайтон, замінивши там нового наставника Челсі. Олександр Хацкевич очолив новий клуб.

УЄФА схвально відгукнувся на революційну ідею проведення фіналу Ліги чемпіонів в США. Мбаппе став найбільш високооплачуваним футболістом світу, обійшовши Роналду та Мессі.