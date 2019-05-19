Головні новини футболу 18 травня: Зінченко виграв Кубок Англії, Баварія – чемпіон Німеччини, Динамо здолало Маріуполь

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 травня.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко – володар Кубка Англії. Українець блідо провів фінал турніру, але це не завадило Манчестер Сіті оформити перший в історії Англії внутрішній требл. "Містяни" відвантажили Уотфорду 6 голів. Пеп Гвардіола вважає, що його команда видала неймовірний сезон.

Андрій Лунін і Василь Кравець потрапили у стартовий склад Леганеса на матч Прімери. Їхня команда поступилася Уесці, однак голкіпер збірної України запам'ятався кількома непоганими сейвами. Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син.

Максим Коваль став найкращим голкіпером року в Саудівській Аравії. Іван Петряк не отримав заслужену медаль переможця чемпіонату Угорщини. Російські ЗМІ повідомляють, що основний хавбек збірної Руслан Маліновський готовий перейти в Спартак.

Україна

Розпочався 29-й тур Прем'єр-ліги. Динамо мінімально перемогло Маріуполь і відтермінувало чемпіонство Шахтаря. За киян знову забив Віктор Циганков – він вмикає режим Мессі в погоні за Тайсоном. Карлос Де Пена потужним ударом відзначився дебютним голом за Динамо та отримав компліменти від головного тренера. До слова, "біло-сині" втратили до кінця сезону основного захисника.

У другій "шістці" Карпати у меншості переграли Десну, оформивши першу перемогу за півтора місяця. Мякушко забив феноменальний гол зі штрафного за "левів". Львівська команда на декілька годин покинула зону перехідних матчів, однак потім знову туди повернулася, коли Олімпік вдома переміг Чорноморець. Ворскла продовжила свою безпрограшну серію – полтавці здолали Арсенал-Київ.

Бундесліга

Баварія всьоме поспіль стала чемпіоном Німеччини, розгромивши Айнтрахт. Роббен і Рібері в прощальному матчі перед власними трибунами відзначилися голами. Завершився сезон у Бундеслізі: Байєр забрав останню путівку в Лігу чемпіонів, а Вольфсбург застрибнув у Лігу Європи, зґвалтувавши Аугсбург з космічним рахунком.