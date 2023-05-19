Єврокубки

Визначились фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій. Рома вистояла проти Байєра – Моурінью наблизився до другого поспіль євротрофея. Севілья всьоме вийшла у фінал Ліги Європи, перегравши Ювентус. Фіорентина на останніх секундах другого овертайму дотисла Базель і зіграє з Вест Хемом у фіналі Ліги конференцій.

Україна

За інформацією авторитетного інсайдера, Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України. Фахівець визначився з тренерським штабом у головній команді країни.

Львів шантажем хоче змусити гравців розірвати контракти. СК Дніпро-1 повісив цінник на Довбика після чуток про інтерес Марселя, а Артем зацікавив сім клубів з топ-5 чемпіонатів.

Європа

В Севільї відреагували на сенсаційні чутки про перехід Михайла Мудрика в Ла Лігу. Андрій Лунін може зіграти за Реал у Ла Лізі – Куртуа протистояв Ман Сіті з пошкодженням.

Анчелотті визначився з майбутнім у Реалі після ганебного вильоту у півфіналі Ліги чемпіонів. Керівництво Реала планує пертурбації в клубі. Барселона стежить за тренером Циганкова.